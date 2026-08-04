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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове ищут подрядчика для благоустройства участка городского кладбища

16:40, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Глазове ищут подрядчика для благоустройства участка городского кладбища
16:40, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
26
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#благоустройство\n#кладбище
Источник фото: ИИ
26
0

Цена контракта составляет 7,7 миллионов.

Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют благоустроить участок городского кладбища с почётными и воинскими захоронениями. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок.

В планы по благоустройству входит обустройство тротуара и тропинок, установка бордюра и работы по монтажу трубы.

Начальная цена контракта составляет 7,7 млн рублей. Приём заявок продлится до 6 августа.

По контракту подрядчик должен выполнить работы до 1 октября 2026 года.   

 

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16:40, 04 августа, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
26
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#благоустройство\n#кладбище