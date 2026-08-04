Цена контракта составляет 7,7 миллионов.
Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют благоустроить участок городского кладбища с почётными и воинскими захоронениями. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок.
В планы по благоустройству входит обустройство тротуара и тропинок, установка бордюра и работы по монтажу трубы.
Начальная цена контракта составляет 7,7 млн рублей. Приём заявок продлится до 6 августа.
По контракту подрядчик должен выполнить работы до 1 октября 2026 года.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX