Глазов. Удмуртия. В Глазове планируют благоустроить участок городского кладбища с почётными и воинскими захоронениями. Соответствующий лот появился на сайте Госзакупок.

В планы по благоустройству входит обустройство тротуара и тропинок, установка бордюра и работы по монтажу трубы.

Начальная цена контракта составляет 7,7 млн рублей. Приём заявок продлится до 6 августа.

По контракту подрядчик должен выполнить работы до 1 октября 2026 года.