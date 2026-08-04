Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 августа ограничат движение транспорта на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00 на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройской. В этот период пройдет празднование Дня физкультурника.

На это время движение автобусов будет перенаправлено.

Автобус №19: ул. Пушкинская — ул. Кирова — ул. К. Маркса — ул. Советская — ул. Пушкинская — ул. Чугуевского — ул. К. Маркса — ул. К. Либкнехта — ул. Пушкинская — Ул. Советская — ул. К. Маркса.

Автобус №28: ул. Пушкинская — ул. Майская — ул. Удмуртская — ул. Советская, далее по маршруту. Схема движения действует в обоих направлениях.

Напомним, в 2025 году День физкультурника собрал в Ижевске около 6000 горожан.