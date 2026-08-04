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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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8 августа ограничат движение автобусов на Пушкинской улице в Ижевске

13:47, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
8 августа ограничат движение автобусов на Пушкинской улице в Ижевске
13:47, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улица Пушкинская\n#День физкультурника\n#перекрытие улиц\n#автобусы\n#ограничение движения
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В этот день в центре будут проходить спортивные мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 августа ограничат движение транспорта на улице Пушкинской. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00 на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройской. В этот период пройдет празднование Дня физкультурника.

На это время движение автобусов будет перенаправлено.

Автобус №19: ул. Пушкинская — ул. Кирова — ул. К. Маркса — ул. Советская — ул. Пушкинская — ул. Чугуевского — ул. К. Маркса — ул. К. Либкнехта — ул. Пушкинская — Ул. Советская — ул. К. Маркса. 

Автобус №28: ул. Пушкинская — ул. Майская — ул. Удмуртская — ул. Советская, далее по маршруту. Схема движения действует в обоих направлениях.

Напомним, в 2025 году День физкультурника собрал в Ижевске около 6000 горожан.

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13:47, 04 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улица Пушкинская\n#День физкультурника\n#перекрытие улиц\n#автобусы\n#ограничение движения