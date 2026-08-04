Глазов. Удмуртия. Глазовская межрайонная больница опровергла слухи, связанные с закрытием поликлиники. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Ранее в соцсетях распространили информацию, что поликлиника восстановительного лечения Глазовской межрайонной больницы закроется в сентябре 2026 года. Также сообщалось, что некоторые врачи и медперсонал будут уволены, а часть сотрудников переведут в поликлинику на улице Кирова, где открывают отделение восстановительного лечения для участников СВО.

В Глазовской межрайонной больнице заявили, что это фейк. В городе не планируют закрывать поликлинику восстановительного лечения, она работает в обычном режиме. Также не предвидятся увольнения.

«Действительно, в будущем планируется открыть на базе поликлиники на Кирова, 27 отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт и различные травмы. Причём данный центр будет обслуживать абсолютно всех, а не только участников СВО. Но это не значит, что будет закрыта поликлиника восстановительного лечения», — пояснили в больнице.

Напомним, что это не первые слухи о деятельности медучреждения в 2026 году. В апреле появилась информация, что в Глазовской межрайонной больнице планируют сократить медперсонал. Минздрав Удмуртии опроверг данные слухи.