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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глазовская межрайонная больница опровергла слухи о закрытии поликлиники восстановительного лечения

13:37, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Глазовская межрайонная больница опровергла слухи о закрытии поликлиники восстановительного лечения
13:37, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#поликлиника\n#слухи\n#фейк
Источник фото: Глазовская межрайонная больница
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Несмотря на открытие отделения реабилитации, закрывать поликлинику не планируют.

Глазов. Удмуртия. Глазовская межрайонная больница опровергла слухи, связанные с закрытием поликлиники. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Ранее в соцсетях распространили информацию, что поликлиника восстановительного лечения Глазовской межрайонной больницы закроется в сентябре 2026 года. Также сообщалось, что некоторые врачи и медперсонал будут уволены, а часть сотрудников переведут в поликлинику на улице Кирова, где открывают отделение восстановительного лечения для участников СВО.

В Глазовской межрайонной больнице заявили, что это фейк. В городе не планируют закрывать поликлинику восстановительного лечения, она работает в обычном режиме. Также не предвидятся увольнения.

«Действительно, в будущем планируется открыть на базе поликлиники на Кирова, 27 отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт и различные травмы. Причём данный центр будет обслуживать абсолютно всех, а не только участников СВО. Но это не значит, что будет закрыта поликлиника восстановительного лечения», — пояснили в больнице.

Напомним, что это не первые слухи о деятельности медучреждения в 2026 году. В апреле появилась информация, что в Глазовской межрайонной больнице планируют сократить медперсонал. Минздрав Удмуртии опроверг данные слухи

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13:37, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#поликлиника\n#слухи\n#фейк