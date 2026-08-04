Ижевск. Удмуртия. Благоустройство Берёзовского сквера начинается в Ленинском районе Ижевска, сообщает администрация города.

Работы проведут за домом №50 на улице Тверской. Территорию приведёт в порядок строительная компания, которая возводит дом неподалёку. Благоустройство станет частью компенсационного озеленения.

В сквере установят опоры освещения, обновят покрытие вдоль пешеходных маршрутов и обустроят зону отдыха со скамейками и урнами.

Также на территории проведут санитарную чистку. Уберут сухие деревья и старые пни, а также очистят кроны от сухих и повреждённых ветвей.

Кроме того, в сквере появится около 300 кв. м газона и 350 кустарников дерена пестролистного.