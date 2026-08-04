Сарапул. Удмуртия. Аудиогидом на набережной Сарапуле в июле воспользовались более 1200 человек. Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодёжи Сарапула.

Аудиогид «Голос Камы» создал театр «Точка» при поддержке Минэкономики Удмуртии и фонда Президентских грантов. В результате все желающие могли прогуляться в наушниках и узнать, как бурлаки рвали жилы на лямках там, где сегодня стоит асфальт; почему первых пассажиров парохода считали грешниками; как сарапульские купцы Колчин и Курбатов создали империю на воде и почему юный Алёша Пешков — будущий Горький — мыл посуду именно на буксирно-пассажирском пароходе «Добрый». Отмечается, что этих фактов нет в бумажных путеводителях.

Прогулка длится 30 минут. Организаторы рекомендуют гулять перед закатом — в 19:00.

Проект продолжится в августе и сентябре. Вскоре театр «Точка» планирует запустить еще два аудиопроменада на набережной.

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