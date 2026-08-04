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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 1000 человек прослушали аудиогид во время прогулки по набережной Сарапула в июле

11:01, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Более 1000 человек прослушали аудиогид во время прогулки по набережной Сарапула в июле
11:01, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#набережная\n#история\n#экскурсия
Источник фото: ИИ
14
0

Вскоре будет запущено ещё два аудиопроменада.

Сарапул. Удмуртия. Аудиогидом на набережной Сарапуле в июле воспользовались более 1200 человек. Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодёжи Сарапула.

Аудиогид «Голос Камы» создал театр «Точка» при поддержке Минэкономики Удмуртии и фонда Президентских грантов. В результате все желающие могли прогуляться в наушниках и узнать, как бурлаки рвали жилы на лямках там, где сегодня стоит асфальт; почему первых пассажиров парохода считали грешниками; как сарапульские купцы Колчин и Курбатов создали империю на воде и почему юный Алёша Пешков — будущий Горький — мыл посуду именно на буксирно-пассажирском пароходе «Добрый». Отмечается, что этих фактов нет в бумажных путеводителях.

Прогулка длится 30 минут. Организаторы рекомендуют гулять перед закатом — в 19:00. 

Проект продолжится в августе и сентябре. Вскоре театр «Точка» планирует запустить еще два аудиопроменада на набережной.

6+ 

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11:01, 04 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
14
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#набережная\n#история\n#экскурсия