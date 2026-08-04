Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Троллейбусы в Ижевске вернулись в микрорайон Буммаш

09:30, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Троллейбусы в Ижевске вернулись в микрорайон Буммаш
09:30, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
145
0
#Ижевск\n#троллейбусы
Источник фото: ИА «Сусанин»
145
0

На тяговой подстанции питания не было с конца июля.

Ижевск. Удмуртия. Троллейбусы вновь пошли по маршрутам в микрорайоне Буммаш. Об этом сообщает ИжГЭТ.

«Завершены работы по восстановлению питания тяговых подстанций в Индустриальном районе города Ижевска. С 05:00 4 августа движение троллейбусов 4 и 7 маршрутов по улицам Удмуртской, Буммашевской, Дзержинского открыто», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за отключения напряжения движение этого вида транспорта прервалось 28 июля. В результате три маршрута обслуживались автобусами компании ИжГЭТ. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:30, 04 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
145
0
#Ижевск\n#троллейбусы