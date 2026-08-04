Ижевск. Удмуртия. Троллейбусы вновь пошли по маршрутам в микрорайоне Буммаш. Об этом сообщает ИжГЭТ.

«Завершены работы по восстановлению питания тяговых подстанций в Индустриальном районе города Ижевска. С 05:00 4 августа движение троллейбусов 4 и 7 маршрутов по улицам Удмуртской, Буммашевской, Дзержинского открыто», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за отключения напряжения движение этого вида транспорта прервалось 28 июля. В результате три маршрута обслуживались автобусами компании ИжГЭТ.