На тяговой подстанции питания не было с конца июля.
Ижевск. Удмуртия. Троллейбусы вновь пошли по маршрутам в микрорайоне Буммаш. Об этом сообщает ИжГЭТ.
«Завершены работы по восстановлению питания тяговых подстанций в Индустриальном районе города Ижевска. С 05:00 4 августа движение троллейбусов 4 и 7 маршрутов по улицам Удмуртской, Буммашевской, Дзержинского открыто», — говорится в сообщении.
Напомним, из-за отключения напряжения движение этого вида транспорта прервалось 28 июля. В результате три маршрута обслуживались автобусами компании ИжГЭТ.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX