Глазов. Удмуртия. На двух перекрёстках Глазова изменят режим работы фаз светофоров. Об этом сообщает администрация города.

Первые изменения произошли на перекрёстке улиц Пряженникова и Ленина. Теперь в утренний час пик зелёный свет светофора будет гореть немного дольше по улице Пряженникова со стороны кольцевой развязки.

Также специалисты ведут мониторинг интенсивности движения транспортного потока на перекрестке улиц Чепецкой, Кирова и площади Свободы. В течение недели на светофоре на этом перекрёстке увеличат фазу зелёного света по улице Чепецкой в вечерний час пик.

Отмечается, что изменения нужны для снижения транспортной нагрузки из-за перекрытия перекрёстка улиц Кирова и Короленко, где ведётся ремонт ливневой канализации. Также это делается по обращениям жителей.