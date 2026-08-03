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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове меняют режим работы светофоров на двух перекрёстках

16:00, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове меняют режим работы светофоров на двух перекрёстках
16:00, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#светофоры\n#изменения
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Это необходимо для снижения транспортной нагрузки.

Глазов. Удмуртия. На двух перекрёстках Глазова изменят режим работы фаз светофоров. Об этом сообщает администрация города.

Первые изменения произошли на перекрёстке улиц Пряженникова и Ленина. Теперь в утренний час пик зелёный свет светофора будет гореть немного дольше по улице Пряженникова со стороны кольцевой развязки.

Также специалисты ведут мониторинг интенсивности движения транспортного потока на перекрестке улиц Чепецкой, Кирова и площади Свободы. В течение недели на светофоре на этом перекрёстке увеличат фазу зелёного света по улице Чепецкой в вечерний час пик.

Отмечается, что изменения нужны для снижения транспортной нагрузки из-за перекрытия перекрёстка улиц Кирова и Короленко, где ведётся ремонт ливневой канализации. Также это делается по обращениям жителей. 

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16:00, 03 августа, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
3
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#светофоры\n#изменения