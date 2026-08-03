Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска ответили на обращение жителей дома №155 по улице Халтурина, обеспокоенных состоянием детской игровой площадки. Горожане сообщили о торчащих по периметру ограждения металлических прутьях, которые, по их словам, представляют угрозу травматизма для детей. Сообщение появилось в группе «Благоустройство Ижевска».

В ответе на обращение в администрации пояснили, что ремонт объекта за счет бюджетных средств невозможен, поскольку это будет квалифицировано как нецелевое использование денег. В администрации уточнили, что площадка предназначена исключительно для жильцов указанного дома.

В качестве решения проблемы в муниципалитете рекомендовали обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом, либо организовать субботник силами самих жителей и демонтировать аварийное ограждение самостоятельно.