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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителям Ижевска предложили самим убрать опасное ограждение на детской площадке или обратиться в управляющую компанию

14:21, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителям Ижевска предложили самим убрать опасное ограждение на детской площадке или обратиться в управляющую компанию
14:21, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство
Источник фото: Благоустройство Ижевска
108
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В администрации города пояснили, что ремонт забора за бюджетный счет будет признан нецелевым использованием средств.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска ответили на обращение жителей дома №155 по улице Халтурина, обеспокоенных состоянием детской игровой площадки. Горожане сообщили о торчащих по периметру ограждения металлических прутьях, которые, по их словам, представляют угрозу травматизма для детей. Сообщение появилось в группе «Благоустройство Ижевска».

В ответе на обращение в администрации пояснили, что ремонт объекта за счет бюджетных средств невозможен, поскольку это будет квалифицировано как нецелевое использование денег. В администрации уточнили, что площадка предназначена исключительно для жильцов указанного дома.

В качестве решения проблемы в муниципалитете рекомендовали обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом, либо организовать субботник силами самих жителей и демонтировать аварийное ограждение самостоятельно.

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14:21, 03 августа, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
108
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#благоустройство