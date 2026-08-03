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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Аллея счастья» в Ижевске частично осталась без освещения 

13:01, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
«Аллея счастья» в Ижевске частично осталась без освещения 
13:01, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Аллея счастья\n#благоустройство\n#освещение
Источник фото: Народный Фронт Удмуртии
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0

Фонари по одной стороне погасли.

Ижевск. Удмуртия. Недавно благоустроенная «Аллея счастья» в Ижевске частично осталась без освещения. Об этом сообщается в группе удмуртского отделения Народного фронта. 

Как отмечают общественники, проблемы с фонарями на аллее начались ещё в 2021 году.

«Тогда жители забили тревогу, а прокуратура через суд обязала власть организовать там освещение. Но свет там появился только через несколько лет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Тогда на освещение потратили около 11 млн рублей. Однако освещение продержалось недолго. Через пару лет свет снова таинственным образом пропал. Четверть фонарей погасли», — делятся в Народном фронте.

Сейчас не горят фонари по левой стороне аллеи (по направлению к улице Удмуртской). Отмечается, что общественники направили запрос в администрацию города с просьбой решить эту проблему.

Напомним, «Аллею счастья» благоустроили в 2024 году.

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13:01, 03 августа, 2026
Роман Перевощиков
журналист
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Аллея счастья\n#благоустройство\n#освещение