Ижевск. Удмуртия. Недавно благоустроенная «Аллея счастья» в Ижевске частично осталась без освещения. Об этом сообщается в группе удмуртского отделения Народного фронта.

Как отмечают общественники, проблемы с фонарями на аллее начались ещё в 2021 году.

«Тогда жители забили тревогу, а прокуратура через суд обязала власть организовать там освещение. Но свет там появился только через несколько лет в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Тогда на освещение потратили около 11 млн рублей. Однако освещение продержалось недолго. Через пару лет свет снова таинственным образом пропал. Четверть фонарей погасли», — делятся в Народном фронте.

Сейчас не горят фонари по левой стороне аллеи (по направлению к улице Удмуртской). Отмечается, что общественники направили запрос в администрацию города с просьбой решить эту проблему.

Напомним, «Аллею счастья» благоустроили в 2024 году.