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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новую высотку планируют построить вместо сквера рядом с «Дворцом пионеров» в Ижевске

08:30, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Новую высотку планируют построить вместо сквера рядом с «Дворцом пионеров» в Ижевске
08:30, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
407
0
#Ижевск\n#городское планирование
Источник фото: ИА «Сусанин»
407
0

Несогласие местных жителей признали не целесообразным.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершились общественные обсуждения проекта планировки территорий в окрестностях «Дворца пионеров». Соответствующее постановление опубликовали на портале муниципалитета за подписью главы города Дмитрий Чистякова.

Переосмыслению с точки зрения назначения земель подвергся масштабный участок территории. Его северная граница — улицы Кирова и 50 лет Пионерии; восточная — улицы Горького и Милиционная; на юге — набережная Ижевского пруда и пер. Широкий; на западе — правый берег речки Подборенки.

Больше всего негативных отзывов от местных жителей поступило относительно участка с кадастровым номером 18:26:010607:1152. Сейчас это сквер за памятным знаком «Орден Октябрьской революции». Власти города планируют выделить этот участок для строительства жилого высотного здания.

Местные жители в ходе общественных обсуждений указали, что сейчас участок носит рекреационное назначение; озеленённое пространство, где в летнее время находится спортплощадка, а зимой работает открытый ледовый каток.

Подобные замечания избирателей и налогоплательщиков были мэрией признаны «не целесообразными к учёту». В комментариях отмечается, что перевод земель, даже находящихся в зоне набережной водохранилища, осуществляется на основании утверждённой документации по планировке территории.

Отметим, что исторически по генпланам Ижевска, начиная с Андрея Дерябина и заканчивая Петром Бершем, высотное строительство на западной части улицы Горького (Базарной) не предусматривалось вовсе. Архитекторы прошлого закладывали в этом решении два основных фактора — сохранение прибрежной зоны и возможность расширения самой проезжей части. Строительство масштабных жилых кварталов «Ривьера парк» сделало эти перспективы несбыточными.

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08:30, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
407
0
#Ижевск\n#городское планирование