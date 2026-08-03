Ижевск. Удмуртия. 14 дворов Ижевска преобразятся к осени. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, по программе «Ижевский дворик» сейчас обновляют дворы на улицах Холмогорова, Ворошилова, Оружейника Драгунова и в городке Машиностроителей.

«Здесь делаем новые тротуары и приводим в порядок проезды. На улицах Фруктовой и Ленина жители уже могут оценить результат — работы тут завершены. Важно, что жители сами определяют, какие изменения нужны их двору в первую очередь», — написал градоначальник.

Он отметил, что программа развивается: если в прошлом сезоне обновили 12 дворов, то сейчас в работе их 14. В 2026 году на благоустройство дворов направили 87 млн рублей.