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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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14 дворов Ижевска преобразятся к осени

09:30, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
14 дворов Ижевска преобразятся к осени
09:30, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
441
0
#Ижевск\n#дворы\n#благоустройство
Источник фото: администрация Ижевска
441
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В городе год от года развивается программа «Ижевский дворик».

Ижевск. Удмуртия. 14 дворов Ижевска преобразятся к осени. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, по программе «Ижевский дворик» сейчас обновляют дворы на улицах Холмогорова, Ворошилова, Оружейника Драгунова и в городке Машиностроителей.

«Здесь делаем новые тротуары и приводим в порядок проезды. На улицах Фруктовой и Ленина жители уже могут оценить результат — работы тут завершены. Важно, что жители сами определяют, какие изменения нужны их двору в первую очередь», — написал градоначальник.

Он отметил, что программа развивается: если в прошлом сезоне обновили 12 дворов, то сейчас в работе их 14. В 2026 году на благоустройство дворов направили 87 млн рублей.

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09:30, 03 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
441
0
#Ижевск\n#дворы\n#благоустройство