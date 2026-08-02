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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Вековые тополя спилили у главного корпуса Ижевского оружейного завода

17:45, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Вековые тополя спилили у главного корпуса Ижевского оружейного завода
17:45, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
531
0
#Ижевск\n#Набережная Ижевского пруда\n#вековые деревья
Источник фото: КИК "Антей"
531
0

Деревья высадили учащиеся Оружейной школы ещё до Революции.

Ижевск. Удмуртия. Вековые тополя спилили на проезде Дерябина в Ижевске. Об этом рассказали в соцсетях культурно-исторического клуба «Антей».

«Деревья на Плотинном переулке напротив Главного корпуса Ижевского оружейного завода высадили учащиеся Оружейной школы в начале ХХ века в ходе Праздника древонасаждений. В те годы акция по высаживанию деревьев проходила массово по всей России. Она ставила задачу озеленения городов и окрестных территорий. В позапрошлом и прошлом году деревья кронировали, оставив лишь стволы и отдельные ветки», — отмечается в сообщении.

Историки отметили также, что на протяжении более 120 лет тополя служили украшением Ижевской плотины, создавали тенистый коридор, по которому шли рабочие на завод и отдыхающие на пристань. Кроме тополей, вдоль плотины растут липы, вязы, берёзы.

Как сообщили «Сусанину» в администрации города, деревья были аварийными и представляли опасность для автомобилистов и пешеходов.

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17:45, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
531
0
#Ижевск\n#Набережная Ижевского пруда\n#вековые деревья