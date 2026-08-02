Ижевск. Удмуртия. Вековые тополя спилили на проезде Дерябина в Ижевске. Об этом рассказали в соцсетях культурно-исторического клуба «Антей».

«Деревья на Плотинном переулке напротив Главного корпуса Ижевского оружейного завода высадили учащиеся Оружейной школы в начале ХХ века в ходе Праздника древонасаждений. В те годы акция по высаживанию деревьев проходила массово по всей России. Она ставила задачу озеленения городов и окрестных территорий. В позапрошлом и прошлом году деревья кронировали, оставив лишь стволы и отдельные ветки», — отмечается в сообщении.

Историки отметили также, что на протяжении более 120 лет тополя служили украшением Ижевской плотины, создавали тенистый коридор, по которому шли рабочие на завод и отдыхающие на пристань. Кроме тополей, вдоль плотины растут липы, вязы, берёзы.

Как сообщили «Сусанину» в администрации города, деревья были аварийными и представляли опасность для автомобилистов и пешеходов.