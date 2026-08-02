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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ремонт въезда в Ижевск по улице Гагарина ждёт горожан в 2027 году

11:30, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Ремонт въезда в Ижевск по улице Гагарина ждёт горожан в 2027 году
11:30, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Ижевск\n#ремонт дорог
Источник фото: Народный фронт (кадр из видео)
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Ситуацию с разбитой дорогой держит на контроле Народный фронт.

Ижевск. Удмуртия. Народный фронт Удмуртии в Удмуртии проверил выезды из Ижевска. Общественники отметили, что выезд из города станет безопасным, но есть нюанс.

«После нашего сигнала обслуживающая организация ООО "ИжАвтоСнаб" провела ямочный ремонт, но это лишь полумера, которая не даст долгосрочный результат. Это понимают и автомобилисты, и сами чиновники. Оказалось, что участок дороги по улицам Гагарина и Торговой частично принадлежит Ижевску, а частично Завьяловскому району, что создаёт немало трудностей для обслуживания и ремонта дороги», — отметили в НФ.

В администрации Ижевска общественников заверили, что уже решается вопрос о передаче в введенье столицы всего участка дороги, а в 2027 году запланирован ремонт, который сделает дорогу безопасной.

Народный фронт Удмуртии зафиксировал обещания чиновников и направил письменный запрос в администрации города и Завьяловского района, чтобы подкрепить осторожный оптимизм письменными ответами.

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11:30, 02 августа, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Ижевск\n#ремонт дорог