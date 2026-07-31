Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов утвердил изменения в правила застройки Ижевска относительно микрорайона Люлли. Постановление от 29 июля опубликовали на портале государственных правовых актов республики.

В районе перекрёстка улиц Картофельной и Люллинской теперь установили зону застройки индивидуальными жилыми домами в 1 — 3 этажа на вновь осваиваемых территориях зон комфортной малоэтажной застройки (ЖЗ-2).