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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На Картофельной улице в Ижевске продолжают строить комфортные частные дома

12:15, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
На Картофельной улице в Ижевске продолжают строить комфортные частные дома
12:15, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Ижевск\n#жилищное строительство
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
188
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Объекты ИЖС наполняют микрорайон Люлли.

Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов утвердил изменения в правила застройки Ижевска относительно микрорайона Люлли. Постановление от 29 июля опубликовали на портале государственных правовых актов республики.

В районе перекрёстка улиц Картофельной и Люллинской теперь установили зону застройки индивидуальными жилыми домами в 1 — 3 этажа на вновь осваиваемых территориях зон комфортной малоэтажной застройки (ЖЗ-2).

 

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12:15, 31 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Ижевск\n#жилищное строительство