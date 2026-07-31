Глазов. Удмуртия. Дорожники начали промывать ливневую канализацию в Глазове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Работы выполняет компания из Ижевска, её выбрали в результате открытых торгов. В настоящий момент специалисты работают на улице Сулимова. Далее они зайдут на улицу Сибирскую, Пехтина и на участок улицы Кирова от Короленко до Мира.

Также планируется проводить расчистку по заявкам на локальных участках, где ливнёвка забивается во время дождей. Подрядная организация должны выполнить работы до конца 2026 года.