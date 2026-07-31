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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улицах Глазова начали промывать ливнёвку

09:40, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
На улицах Глазова начали промывать ливнёвку
09:40, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ливнёвки
Источник фото: vk.ru (Сергей Коновалов)
45
0

Работы проводит ижевская компания.

Глазов. Удмуртия. Дорожники начали промывать ливневую канализацию в Глазове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов. 

Работы выполняет компания из Ижевска, её выбрали в результате открытых торгов. В настоящий момент специалисты работают на улице Сулимова. Далее они зайдут на улицу Сибирскую, Пехтина и на участок улицы Кирова от Короленко до Мира.

Также планируется проводить расчистку по заявкам на локальных участках, где ливнёвка забивается во время дождей. Подрядная организация должны выполнить работы до конца 2026 года. 

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09:40, 31 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ливнёвки