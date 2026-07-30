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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ремонт улицы Воровского завершается в Ижевске

17:07, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Ремонт улицы Воровского завершается в Ижевске
17:07, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#благоустройство\n#озеленение\n#ремонт дорог
Источник фото: администрация Ижевска
68
0

Рабочие обновили около 1,4 км тротуаров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается ремонт улицы Воровского. Об этом сообщает администрация города.

На участке от Советской до Промышленной рабочие обновили 1,4 км тротуаров, заменили бордюры, привели в порядок остановки общественного транспорта и заезды.

«Сейчас подрядчик завершает подготовку к укладке верхнего слоя асфальта. Полностью закончить работы планируется уже на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта была проведена санитарная уборка деревьев, а также для безопасности жителей убрали деревья, расположенные в зонах инженерных коммуникаций. После жалоб жителей глава правительства Удмуртии Роман Ефимов дал задание городским властям увеличить высадку новых деревьев.

«Сейчас разрабатывается проект озеленения улицы (Воровского. — прим. ред.), который предусматривает высадку новых зеленых насаждений с учетом расположения технических сооружений», — отметили в пресс-службе администрации Ижевска.

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17:07, 30 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
68
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#благоустройство\n#озеленение\n#ремонт дорог