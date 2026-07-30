Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается ремонт улицы Воровского. Об этом сообщает администрация города.

На участке от Советской до Промышленной рабочие обновили 1,4 км тротуаров, заменили бордюры, привели в порядок остановки общественного транспорта и заезды.

«Сейчас подрядчик завершает подготовку к укладке верхнего слоя асфальта. Полностью закончить работы планируется уже на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта была проведена санитарная уборка деревьев, а также для безопасности жителей убрали деревья, расположенные в зонах инженерных коммуникаций. После жалоб жителей глава правительства Удмуртии Роман Ефимов дал задание городским властям увеличить высадку новых деревьев.

«Сейчас разрабатывается проект озеленения улицы (Воровского. — прим. ред.), который предусматривает высадку новых зеленых насаждений с учетом расположения технических сооружений», — отметили в пресс-службе администрации Ижевска.