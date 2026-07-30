Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев прокомментировал жалобы горожан на долгое ожидание автобусов. Градоначальник ответил на вопросы в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Когда всё-таки начнут нормально ходить автобусы во Втором посёлке? Сама лично простояла на остановке около 40 минут. Когда уже будет нормальное решение проблемы, ведь это длится уже несколько лет?», — обратилась с вопросом горожанка.

Алексей Заметаев в ответ подтвердил, что периодически жалобы к нему по этому вопросу поступают.

«Причина всё та же — нехватка водителей. Сейчас усугубляется ещё и тем, что лето — время отпусков. Есть ещё информация руководителя автотранспортного предприятия, что несколько водителей на больничном» — проинформировал градоначальник.

Он отметил, что есть и хорошие новости — предприятие закупило новый автобус, который будет обслуживать 15-й маршрут.

«Автобус большой, на 70 мест, с кондиционером, на следующей неделе ожидаем его прибытия в Воткинск», — подытожил глава Воткинска.