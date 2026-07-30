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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новый автобус прибудет в Воткинск для перевозки пассажиров по маршруту №15

14:10, 30 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый автобус прибудет в Воткинск для перевозки пассажиров по маршруту №15
14:10, 30 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Воткинск\n#автобусы
Источник фото: ИА "Сусанин"
151
0

Автобус рассчитан на 70 мест и оборудован кондиционером.

Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинска Алексей Заметаев прокомментировал жалобы горожан на долгое ожидание автобусов. Градоначальник ответил на вопросы в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Когда всё-таки начнут нормально ходить автобусы во Втором посёлке? Сама лично простояла на остановке около 40 минут. Когда уже будет нормальное решение проблемы, ведь это длится уже несколько лет?», — обратилась с вопросом горожанка.

Алексей Заметаев в ответ подтвердил, что периодически жалобы к нему по этому вопросу поступают. 

«Причина всё та же — нехватка водителей. Сейчас усугубляется ещё и тем, что лето — время отпусков. Есть ещё информация руководителя автотранспортного предприятия, что несколько водителей на больничном» — проинформировал градоначальник.

Он отметил, что есть и хорошие новости — предприятие закупило новый автобус, который будет обслуживать 15-й маршрут.

«Автобус большой, на 70 мест, с кондиционером, на следующей неделе ожидаем его прибытия в Воткинск», — подытожил глава Воткинска.

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14:10, 30 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Воткинск\n#автобусы