Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улицах Дзержинского и Воткинском шоссе до сих пор устраняют неполадку для восстановления напряжения в контактной сети. Об этом сообщает МУП «ИжГЭТ».

Напомним, 28 июля из-за неисправности оборудования, питающего тяговые подстанции, произошло отключение напряжения. Троллейбусы перенаправили на другие улицы, а также на маршруты выпустили автобусы.

Планировалось, что движение транспорта по привычным маршрутам возобновят во второй половине дня 29 июля. Однако специалисты ещё устраняют неисправность. Большой объём работ «ИжГЭТ» и «Удмуртэнерго» не позволяет открыть движение троллейбусов по улице Дзержинского и Воткинскому шоссе и утром 30 июля.

В результате в четверг, с 05:00 30 июля, троллейбусы вновь поедут по другим улицам.

Троллейбус №4: Завод «Нефтемаш» — ул. Воровского — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — Автозавод. Также на маршрут выйдут три автобуса №4Т, которые будут курсировать по улице Дзержинского.

Троллейбус №7: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — ул. Труда.

Оба маршрута будут действовать и в обратном направлении.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 14 полностью будут обслуживаться автобусами №1Т, №2Т и №14Т.