Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно запретят высадку и посадку пассажиров на двух остановках из-за ремонтных работ на улице Удмуртской. Ограничение начнёт действовать в ночь на 1 августа на участке от улицы Ленина до улицы Кирова. Об этом сообщает ИПОПАТ.

С 1 по 25 августа при движении от центра в сторону улицы Кирова автобусы маршрутов №12, 22, 27 и 79 не будут останавливаться на остановках «Улица Авангардная» и «Удмуртский государственный университет».

На участке улицы Удмуртской, где ведутся ремонтные работы, будет функционировать только остановка «Радиозавод».

При движении общественного транспорта в сторону центра все действующие остановки сохранятся.