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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Две остановки общественного транспорта временно закроют в Ижевске 

18:10, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Две остановки общественного транспорта временно закроют в Ижевске 
18:10, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
78
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#улица Удмуртская
Источник фото: АО ИПОПАТ
78
0

Ограничение будет действовать с 1 по 25 августа из-за ремонтных работ на улице Удмуртской.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно запретят высадку и посадку пассажиров на двух остановках из-за ремонтных работ на улице Удмуртской. Ограничение начнёт действовать в ночь на 1 августа на участке от улицы Ленина до улицы Кирова. Об этом сообщает ИПОПАТ.

С 1 по 25 августа при движении от центра в сторону улицы Кирова автобусы маршрутов №12, 22, 27 и 79 не будут останавливаться на остановках «Улица Авангардная» и «Удмуртский государственный университет».

На участке улицы Удмуртской, где ведутся ремонтные работы, будет функционировать только остановка «Радиозавод».

При движении общественного транспорта в сторону центра все действующие остановки сохранятся.

 

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18:10, 29 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
78
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#улица Удмуртская