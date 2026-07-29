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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Возле УдГУ в Ижевске археологи наткнулись на ещё одну братскую могилу

15:00, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Возле УдГУ в Ижевске археологи наткнулись на ещё одну братскую могилу
15:00, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#археология
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Раскопки идут в районе бывших касс «Зенита».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возле УдГУ продолжаются археологические раскопки на бывшем Троицком кладбище. Археологи Камско-Вятской экспедиции сейчас работают на месте бывших касс «Зенита» и, как и в прошлом году, здесь вновь обнаружили братскую могилу. На месте побывал корреспондент «Сусанина».

Сейчас археологи расчистили останки, находящиеся в верхнем ярусе братской могилы. Пока здесь насчитывается порядка 10 костяков. Сколько всего в ней было захоронено человек, ещё предстоит выяснить.

Напомним, на месте бывших касс «Зенита» планируется построить Студенческий спортивный центр. В прошлом году на участке прошли археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены четыре братские могилы. В ходе нынешних исследований обнаружена пятая.

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15:00, 29 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#археология