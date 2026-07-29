Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возле УдГУ продолжаются археологические раскопки на бывшем Троицком кладбище. Археологи Камско-Вятской экспедиции сейчас работают на месте бывших касс «Зенита» и, как и в прошлом году, здесь вновь обнаружили братскую могилу. На месте побывал корреспондент «Сусанина».

Сейчас археологи расчистили останки, находящиеся в верхнем ярусе братской могилы. Пока здесь насчитывается порядка 10 костяков. Сколько всего в ней было захоронено человек, ещё предстоит выяснить.

Напомним, на месте бывших касс «Зенита» планируется построить Студенческий спортивный центр. В прошлом году на участке прошли археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены четыре братские могилы. В ходе нынешних исследований обнаружена пятая.