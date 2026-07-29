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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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«Дом-квартал» начали ремонтировать на улице Ленина в Ижевске

12:50, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
«Дом-квартал» начали ремонтировать на улице Ленина в Ижевске
12:50, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
533
0
#Ижевск\n#ремонт фасадов
Источник фото: администрация Ижевска
533
0

Полностью обновить фасад планируют к осени 2027 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске официально объявили о начале ремонта фасада «дома-квартала» по ул. Ленина, 17. Об этом 29 июля сообщила администрация столицы в соцсетях.

«В этом году отремонтируем часть отличающегося значительной протяжённостью здания. Полностью завершим работы осенью 2027-го. Этот многоквартирный дом примыкает к Пушкинской, 182, где тоже обновляем фасад — завершим до ноября текущего года», — говорится в сообщении.

Отметим, что на 182-м доме работы стартовали ещё двумя неделями раньше.

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12:50, 29 июля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
533
0
#Ижевск\n#ремонт фасадов