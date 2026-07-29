Ижевск. Удмуртия. В Ижевске официально объявили о начале ремонта фасада «дома-квартала» по ул. Ленина, 17. Об этом 29 июля сообщила администрация столицы в соцсетях.

«В этом году отремонтируем часть отличающегося значительной протяжённостью здания. Полностью завершим работы осенью 2027-го. Этот многоквартирный дом примыкает к Пушкинской, 182, где тоже обновляем фасад — завершим до ноября текущего года», — говорится в сообщении.

Отметим, что на 182-м доме работы стартовали ещё двумя неделями раньше.