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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Троллейбусы запустят на Дзержинского и Воткинское шоссе в Ижевске ближе к вечеру 29 июля

21:47, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Троллейбусы запустят на Дзержинского и Воткинское шоссе в Ижевске ближе к вечеру 29 июля
21:47, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#поломка\n#изменения
Источник фото: ИА «Сусанин»
26
0

Транспорт перенаправят на другие улицы, а также на маршруты запустят автобусы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утром 29 июля троллейбусы также не будут ездить по улицам Дзержинского и Воткинское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Напомним, что 28 июля в 05:50 в контактной сети троллейбуса на улице Дзержинского и Воткинском шоссе отключилось напряжение. Это произошло из-за неисправности оборудования, питающего тяговые подстанции. Причина неисправности также установлена.

В настоящий момент сотрудники службы энергохозяйства «ИжГЭТ» и «Удмуртэнерго» ведут восстановительные работы. Планируется, что троллейбусы возобновят движение по улицам Дзержинского и Воткинское шоссе во второй половине 29 июля.

Из-за этого с 05:00 29 июля транспорт перенаправят на другие улицы.

Троллейбус №4 от завода «Нефтемаш» будет двигаться по улицам: Воровского, Пушкинской, 10 лет Октября, Ворошилова до Автозавода и обратно. Также на маршруте №4 запустят три автобуса №4Т, которые будут курсировать по улице Дзержинского.

Троллейбус №7 поедет по маршруту: Центр — ул. Пушкинская — ул. 10 лет Октября — ул. Ворошилова — ул. Труда. В обратном направлении маршрут сохраняется.

На троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 14 выйдут автобусы №1Т, №2Т и №14Т. 

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21:47, 28 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
26
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбусы\n#поломка\n#изменения