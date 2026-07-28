Ижевск. Удмуртия. С 1 августа в Ижевске изменится схема движения на ремонтируемом участке улицы Удмуртской. Дорожные работы перейдут на противоположную сторону дороги. Автомобилисты будут ехать по уложенному асфальту, сообщили в администрации города.

Сквозной проезд через перекрёстки с улицами Базисной и Красногеройской закроют. Объехать эти участки можно будет по улице Лихвинцева. Для подъезда к домам на Базисной и Кооперативной организуют двустороннее движение.

Остановки общественного транспорта в направлении центра вернут на прежние места. В сторону улицы Кирова останется одна остановка в районе перекрёстка с Базисной.

Изначально в августе планировалось полностью закрыть перекрёстки с Лихвинцева и Советской. Однако от этого решения отказались. Их будут перекрывать по полосам, чтобы сохранить движение общественного транспорта и снизить нагрузку на дороги.

Ремонт улицы Удмуртской планируют завершить до начала учебного года. Сейчас на объекте ежедневно работают около 170 человек и до 90 единиц техники. Помимо дорожных работ, специалисты благоустраивают тротуары, карманные парки, меняют опоры контактной сети, прокладывают кабели связи и ремонтируют фасады зданий.