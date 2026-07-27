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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На месте снесённого «недостроя» у Госархива в Ижевске может появиться 25-этажный дом

18:07, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На месте снесённого «недостроя» у Госархива в Ижевске может появиться 25-этажный дом
18:07, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#дом\n#многоэтажное жилищное строительство
Источник фото: администрация Ижевска
32
0

Строительство планируют завершить до 2031 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 27 июля 2026 года завершились общественные обсуждения по рассмотрению изменений в документацию по планировке территории рядом с Центральным госархивом Удмуртии. Информация опубликована на официальном сайте администрации Ижевска.

На месте снесённого «недостроя» планируют построить жилой комплекс с 18- и 25-этажным жилыми домами. Общая площадь квартир в домах составит 28 440 и 25 000 кв. м и численностью жильцов около 948 и 833 человек. Девелопером планирует выступить ООО «Специализированный застройщик «Восток».

Проектирование будет осуществляться до 2027 года. Само строительство ЖК с паркингом, проездом, инженерными сетями и благоустройством территории рассчитано до 2031 года.

Фото: администрация Ижевска

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18:07, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство\n#дом\n#многоэтажное жилищное строительство