Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приведут в порядок детскую площадку по улице Коммунаров, 295. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии.

По словам местных жителей, детская площадка по указанному адресу превратилась в «минное поле». Качели и карусели заваливаются набок, уличные тренажёры сломаны, игровые конструкции разрисованы граффити. Напомним, что особенно сильно жителей двора пугает разорванное сетчатое ограждение футбольного поля. Металлические прутья торчат в разные стороны.

Так как детская площадка является собственностью города, то Народный фронт направил обращение в администрацию Ижевска с просьбой незамедлительно привести площадку в нормативное состояние. В ответ муниципалитет заявил, что согласно контракту детские игровые и спортивные площадки на территории Октябрьского района содержит компания ООО «Экострой». Поэтому подрядчику направлена заявка на ремонт площадки во дворе дома №295 по улице Коммунаров. Работы должны быть выполнены до 31 июля 2026 года.

Народный фронт пообещал проконтролировать выполнение данной заявки.