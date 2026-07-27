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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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До конца июля в Ижевске отремонтируют испорченную вандалами детскую площадку на улице Коммунаров

16:00, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
До конца июля в Ижевске отремонтируют испорченную вандалами детскую площадку на улице Коммунаров
16:00, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#детские площадки
Источник фото: Народный фронт Удмуртии
96
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Качели, карусели и тренажёры сломаны, а из ограждения футбольного поля торчат металлические прутья.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приведут в порядок детскую площадку по улице Коммунаров, 295. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии.

По словам местных жителей, детская площадка по указанному адресу превратилась в «минное поле». Качели и карусели заваливаются набок, уличные тренажёры сломаны, игровые конструкции разрисованы граффити. Напомним, что особенно сильно жителей двора пугает разорванное сетчатое ограждение футбольного поля. Металлические прутья торчат в разные стороны.

Так как детская площадка является собственностью города, то Народный фронт направил обращение в администрацию Ижевска с просьбой незамедлительно привести площадку в нормативное состояние. В ответ муниципалитет заявил, что согласно контракту детские игровые и спортивные площадки на территории Октябрьского района содержит компания ООО «Экострой». Поэтому подрядчику направлена заявка на ремонт площадки во дворе дома №295 по улице Коммунаров. Работы должны быть выполнены до 31 июля 2026 года.

Народный фронт пообещал проконтролировать выполнение данной заявки. 

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16:00, 27 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#детские площадки