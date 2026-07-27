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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске ищут подрядчика для ремонта старинного «Дома Охизина» на улице Пастухова

11:13, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут подрядчика для ремонта старинного «Дома Охизина» на улице Пастухова
11:13, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#ремонт
Источник фото: Яндекс карты
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В здании размещается детская школа искусств №2

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется ремонт объекта культурного наследия — Дома чиновника К. И. Охизина 1914 года постройки. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Сейчас в здании на ул. Пастухова, 11а, располагается Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по сохранению объекта: устранить следы замачивания стен и грибок на первом этаже, а также восстановить горизонтальную гидроизоляцию по периметру здания.

Работы планируется выполнить с 1 сентября по 10 декабря. Начальная цена контракта — 4,1 млн рублей.

Напомним, капитальный ремонт «Дома Охизина» проводился с лета 2021 года по декабрь 2022-го.
 
 

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11:13, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#ремонт