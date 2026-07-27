Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется ремонт объекта культурного наследия — Дома чиновника К. И. Охизина 1914 года постройки. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Сейчас в здании на ул. Пастухова, 11а, располагается Детская школа искусств №2 им. П.И. Чайковского. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по сохранению объекта: устранить следы замачивания стен и грибок на первом этаже, а также восстановить горизонтальную гидроизоляцию по периметру здания.

Работы планируется выполнить с 1 сентября по 10 декабря. Начальная цена контракта — 4,1 млн рублей.

Напомним, капитальный ремонт «Дома Охизина» проводился с лета 2021 года по декабрь 2022-го.



