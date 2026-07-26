Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжаются работы по устройству линии уличного освещения на проезде Западном на участке от улицы Горького до территории загородного оздоровительного комплекса «Фаворит». Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в своём посте в соцсетях.

Протяжённость новой линии составит 2,5 километра. В настоящее время на объекте уже установлены опоры. Подрядчику предстоит выровнять конструкции в соответствии с требованиями проекта по предписанию стройконтроля.

После завершения подготовительных работ будет выполнен монтаж светильников и пусконаладочные мероприятия.