Новая линия освещения протяжённостью 2,5 км появится на участке от улицы Горького до территории ЗОК «Фаворит».
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжаются работы по устройству линии уличного освещения на проезде Западном на участке от улицы Горького до территории загородного оздоровительного комплекса «Фаворит». Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в своём посте в соцсетях.
Протяжённость новой линии составит 2,5 километра. В настоящее время на объекте уже установлены опоры. Подрядчику предстоит выровнять конструкции в соответствии с требованиями проекта по предписанию стройконтроля.
После завершения подготовительных работ будет выполнен монтаж светильников и пусконаладочные мероприятия.
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