Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В Сарапуле начали установку опор для освещения на проезде Западном

16:32, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле начали установку опор для освещения на проезде Западном
16:32, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#освещение
Источник фото: Виктор Шестаков
79
0

Новая линия освещения протяжённостью 2,5 км появится на участке от улицы Горького до территории ЗОК «Фаворит».

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле продолжаются работы по устройству линии уличного освещения на проезде Западном на участке от улицы Горького до территории загородного оздоровительного комплекса «Фаворит». Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в своём посте в соцсетях.

Протяжённость новой линии составит 2,5 километра. В настоящее время на объекте уже установлены опоры. Подрядчику предстоит выровнять конструкции в соответствии с требованиями проекта по предписанию стройконтроля.

После завершения подготовительных работ будет выполнен монтаж светильников и пусконаладочные мероприятия.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:32, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
79
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#освещение