Глазов. Удмуртия. В Глазове из-за разлива реки подтопило 11 придомовых территорий. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Ночью 25 июля в Глазовском районе прошёл ливень. В результате на реке Сыга наблюдали значительное повышение уровня воды. Из-за подтопления территорий на пяти участках на время отключили газ.

В настоящий момент в городе фиксируют спад воды. В районе пешеходного моста на улице Кирова уровень воды снизился на 20 см.

За день с площадок ТКО с ближайших к реке улиц и вдоль реки в Западном посёлке вывезли четыре двадцатикубовых самосвала мусора. Это было необходимо, чтобы отходы не разнесло по участкам и не унесло в реку. Мусор с других улиц посёлка вывезут на следующей неделе.

Напомним, что также из-за дождей 25 июля вновь размыло насыпь на дороге в деревню Порпиево в Глазовском районе.

Совсем недавно река Сыга аномально выходила из берегов. Из-за этого 14 июля в Глазове и соседнем СНТ подтопило более 200 домовладений.