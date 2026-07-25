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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове подтопило 11 придомовых территорий

19:31, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове подтопило 11 придомовых территорий
19:31, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#река\n#вода\n#подтопление
Источник фото: ИИ
36
0

Из-за сильного дождя река Сыга вновь вышла из берегов.

Глазов. Удмуртия. В Глазове из-за разлива реки подтопило 11 придомовых территорий. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Ночью 25 июля в Глазовском районе прошёл ливень. В результате на реке Сыга наблюдали значительное повышение уровня воды. Из-за подтопления территорий на пяти участках на время отключили газ.

В настоящий момент в городе фиксируют спад воды. В районе пешеходного моста на улице Кирова уровень воды снизился на 20 см.

За день с площадок ТКО с ближайших к реке улиц и вдоль реки в Западном посёлке вывезли четыре двадцатикубовых самосвала мусора. Это было необходимо, чтобы отходы не разнесло по участкам и не унесло в реку. Мусор с других улиц посёлка вывезут на следующей неделе.

Напомним, что также из-за дождей 25 июля вновь размыло насыпь на дороге в деревню Порпиево в Глазовском районе.

Совсем недавно река Сыга аномально выходила из берегов. Из-за этого 14 июля в Глазове и соседнем СНТ подтопило более 200 домовладений. 

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19:31, 25 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
36
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#река\n#вода\n#подтопление