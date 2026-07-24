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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Власти Ижевска показали ход работ по благоустройству «Ива парка»

14:18, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Власти Ижевска показали ход работ по благоустройству «Ива парка»
14:18, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
122
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#парки Ижевска\n#благоустройство
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Первые два этапа благоустройства планируют завершить осенью 2026 года, третий — в 2027-м.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков проверил ход благоустройства «Ива парка» в Устиновском районе города. Сейчас рабочие готовят площадки под будущие павильоны и входную группу, а также начинают обустраивать пешеходные тропинки, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«Ива парк» стал лидером рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. За её преображение высказались почти 15 тысяч ижевчан.

В ближайшее время на площадке начнут устанавливать ограждения и светодиодную подсветку настилов. 

Всего проект благоустройства разделён на три этапа. Первые два планируют завершить осенью этого года, третий — в 2027 году. Центральным элементом обновлённого пространства станет 11-метровая смотровая башня.

В «Ива парке» появятся пирс с шезлонгами, торговые павильоны, детская площадка и спортивная зона с площадками для волейбола, баскетбола и воркаута. Для маломобильных посетителей обустроят пандусы. Также здесь высадят около 80 новых деревьев и кустарников.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

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14:18, 24 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
122
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#парки Ижевска\n#благоустройство