Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков проверил ход благоустройства «Ива парка» в Устиновском районе города. Сейчас рабочие готовят площадки под будущие павильоны и входную группу, а также начинают обустраивать пешеходные тропинки, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«Ива парк» стал лидером рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. За её преображение высказались почти 15 тысяч ижевчан.

В ближайшее время на площадке начнут устанавливать ограждения и светодиодную подсветку настилов.

Всего проект благоустройства разделён на три этапа. Первые два планируют завершить осенью этого года, третий — в 2027 году. Центральным элементом обновлённого пространства станет 11-метровая смотровая башня.

В «Ива парке» появятся пирс с шезлонгами, торговые павильоны, детская площадка и спортивная зона с площадками для волейбола, баскетбола и воркаута. Для маломобильных посетителей обустроят пандусы. Также здесь высадят около 80 новых деревьев и кустарников.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска