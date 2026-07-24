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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В сквере Титова в Ижевске выровняют брусчатку

09:30, 24 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В сквере Титова в Ижевске выровняют брусчатку
09:30, 24 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: ИА «Сусанин»
82
0

Администрация Ленинского района ищет подрядчика на ремонт покрытия.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ленинского района Ижевска объявила закупку на выравнивание брусчатки в сквере имени Титова на улице Гагарина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета города Ижевска. Работы подрядчику предстоит выполнить до 30 сентября.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 12 месяцев с момента подписания акта приёмки. В случае обнаружения дефектов в гарантийный период подрядчик обязан устранить их за свой счёт. 

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09:30, 24 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство