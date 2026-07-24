Ижевск. Удмуртия. Администрация Ленинского района Ижевска объявила закупку на выравнивание брусчатки в сквере имени Титова на улице Гагарина. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета города Ижевска. Работы подрядчику предстоит выполнить до 30 сентября.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 12 месяцев с момента подписания акта приёмки. В случае обнаружения дефектов в гарантийный период подрядчик обязан устранить их за свой счёт.