Ижевск. Удмуртия. В Ижевске городские службы начали устранять последствия сильного ливня, который обрушился на город 23 июля. Об этом сообщает городская администрация.

Рабочие очищают решётки ливневой канализации, убирают упавшие деревья и оторванные ветки.

При этом жителей просят не наступать в глубокие лужи — под водой может оказаться яма или открытый канализационный люк. Также горожанам рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции, поломанные ветви деревьев, которые могут упасть из-за ветра.

«Если ваше подворье или многоквартирный дом подтапливает — не ждите, сразу оставляйте заявку для коммунальных и дорожных служб: в диспетчерской — 072; с мобильного телефона — 908‑072», — добавили в администрации города.

Как отмечают в пресс-службе МЧС Удмуртии, днём 23 июля и ночью 24 июля местами по Удмуртии ожидается шквалистый ветер 19-24 м/с, а также ливни и град.