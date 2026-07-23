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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске устраняют последствия ливня 

15:53, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске устраняют последствия ливня 
15:53, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка города\n#ливни\n#непогода\n#гроза\n#ливнёвки\n#ветер\n#МЧС Удмуртии
Источник фото: администрация Ижевска
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Жителей просят обходить стороной глубокие лужи и шаткие конструкции.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске городские службы начали устранять последствия сильного ливня, который обрушился на город 23 июля. Об этом сообщает городская администрация.

Рабочие очищают решётки ливневой канализации, убирают упавшие деревья и оторванные ветки.

При этом жителей просят не наступать в глубокие лужи — под водой может оказаться яма или открытый канализационный люк. Также горожанам рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции, поломанные ветви деревьев, которые могут упасть из-за ветра.

«Если ваше подворье или многоквартирный дом подтапливает — не ждите, сразу оставляйте заявку для коммунальных и дорожных служб: в диспетчерской — 072; с мобильного телефона — 908‑072», — добавили в администрации города.

Как отмечают в пресс-службе МЧС Удмуртии, днём 23 июля и ночью 24 июля местами по Удмуртии ожидается шквалистый ветер 19-24 м/с, а также ливни и град.

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15:53, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
195
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка города\n#ливни\n#непогода\n#гроза\n#ливнёвки\n#ветер\n#МЧС Удмуртии