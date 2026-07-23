Глазов. Удмуртия. В Глазове за два дня 133 жителя подали заявления на осмотр помещений и имущества, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

Заявления принимают в школе №9 по будням с 09:00 до 18:00. После этого комиссия проводит обход домов, указанных в заявлениях. Осмотры проходят с 08:00 до 17:00.

Жителей просят не откладывать подачу заявлений, чтобы специалисты успели обследовать как можно больше пострадавших помещений.

Напомним, заявления жителей Глазова, чьё имущество пострадало от подтопления из-за выхода из берегов реки Сыга, начали принимать 21 июля.