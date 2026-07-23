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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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133 жителя Глазова подали заявления на осмотр пострадавшего от подтопления имущества

13:10, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
133 жителя Глазова подали заявления на осмотр пострадавшего от подтопления имущества
13:10, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
70
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#ликвидация ЧС
Источник фото: Страница «ВКонтакте» Сергея Коновалова
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Жителей просят не откладывать подачу заявлений.

Глазов. Удмуртия. В Глазове за два дня 133 жителя подали заявления на осмотр помещений и имущества, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

Заявления принимают в школе №9 по будням с 09:00 до 18:00. После этого комиссия проводит обход домов, указанных в заявлениях. Осмотры проходят с 08:00 до 17:00.

Жителей просят не откладывать подачу заявлений, чтобы специалисты успели обследовать как можно больше пострадавших помещений. 

Напомним, заявления жителей Глазова, чьё имущество пострадало от подтопления из-за выхода из берегов реки Сыга, начали принимать 21 июля.

 

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13:10, 23 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
70
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#ликвидация ЧС