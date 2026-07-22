Ижевск. Удмуртия. Археологи пояснили, почему при ремонте улицы Удмуртской в Ижевске «внезапно» обнаружились человеческие останки. Об этом «Сусанину» рассказала заведующая НИЦ «Камско-Вятская археологическая экспедиция», доцент кафедры истории Удмуртии, этнологии и этнологии УдГУ Светлана Перевозчикова.

«В Ижевске сейчас благоустраивают улицу Удмуртскую, за что искренняя благодарность администрации, что нашлись на это средства. Но один из участков улицы проходит по территории объекта культурного наследия, памятника археологии — Троицкого (Нагорного) кладбища города Ижевска. К сожалению, ещё не все горожане знают о границах прежнего некрополя. И каждый раз, когда заказчик хочет здесь что-то построить, они с удивлением «обнаруживают», что здесь когда-то было одно из первых городских кладбищ. Хотя оно копается почти ежегодно с 2007 года», — отметила собеседница.

На масштабном ремонте улицы Удмуртской работает несколько компаний-подрядчиков. Напомним, в 2026 году археологии уже работали на участке на перекрёстке с улицей Советской, где планируется обустройство пандуса.

«С компанией, ответственной за этот участок, мы своевременно заключили договор, получили открытый лист на проведение работ. Археологические исследования проводились здесь по всем правилам и на законном основании. Заказчиком было в договоре даже прописано конкретное место проведения работ. Нас ещё ожидает там обустройство съезда на Советскую и ливневой канализации», — отметила Светлана Перевозчикова.

Говоря о ситуации, создавшей резонанс в медиапространстве, когда были обнаружены останки на западной стороне улицы Удмуртской, напротив ЛД «Ижсталь», собеседница отметила, что данным участком занимается другая компания. А археологи не имеют права выходить на другой участок, потому что разрешающий раскопки открытый лист выдаётся по договору на конкретное место.

«У нас есть смета, у нас есть план работ, мы не можем выходить к другому заказчику. А он даже с нами не связался. «Сусанин» знает, что мы готовы к диалогу, мы не огораживаемся. Но у нас график работ составляется заблаговременно», — подчеркнула собеседница.

По её словам, сначала согласовывается график: когда выходят археологи, когда выходит тяжёлая техника.

«Многие считают, что археологи задерживают строительные работы, но это не так. Да, возможно задержать на день-два. Но если процесс работ грамотно организован, то никакой серьёзной задержки не будет. Подобные траншеи мы можем быстро пройти, но в данном случае заказчик «ждал нас». Мы этого не знали, в итоге экскаватор выкинул все кости», — сказала археолог.

Светлана Перевозчикова отметила, что сейчас основная команда археологов работает в Балезинском районе Удмуртии, и пока нет возможности выйти на Удмуртскую, раз этих работ не было в планах.

«Сейчас форс-мажор, все присылают фотографии с черепами, а мы даже не можем выйти, ведь мы копаем на севере Удмуртии. После резонанса заказчик вышел на связь с нами. Договор ещё не заключён, но эта работа в процессе», — подытожила Светлана Перевозчикова.

Ранее в администрации Ижевска «Сусанину» также прокомментировали обнаружение костей.