Можга. Удмуртия. После окончания затяжных дождей на дороги Можги вновь начали наносить разметку. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

«Уверен, что в ближайшие дни будет теплая и сухая погода, поэтому три-четыре дня будем наносить разметку по всем улицам нашего города», — заявил Эрик Уразов.

Преимущественно подрядчик работает ночью, чтобы минимизировать возникновение пробок. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные знаки в местах проведения работ.