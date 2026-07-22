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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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После дождей в Можге возобновили работы по нанесению дорожной разметки

12:45, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
После дождей в Можге возобновили работы по нанесению дорожной разметки
12:45, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дорожная разметка
Источник фото: ИА «Сусанин»
81
0

Работы будут вестись преимущественно ночью ближайшие 3-4 дня.

Можга. Удмуртия. После окончания затяжных дождей на дороги Можги вновь начали наносить разметку. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Эрик Уразов.

«Уверен, что в ближайшие дни будет теплая и сухая погода, поэтому три-четыре дня будем наносить разметку по всем улицам нашего города», — заявил Эрик Уразов.

Преимущественно подрядчик работает ночью, чтобы минимизировать возникновение пробок. Водителям рекомендуют обращать внимание на временные знаки в местах проведения работ.

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12:45, 22 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
81
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дорожная разметка