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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Севастопольский государственный театр оперы и балета впервые выступит в Ижевске

16:57, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Севастопольский государственный театр оперы и балета впервые выступит в Ижевске
16:57, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Удмуртия\n#театр\n#опера\n#музыка
Источник фото: ИА «Сусанин»
21
0

Концерты объединят признанных мастеров и молодых исполнителей.

Ижевск. Удмуртия. Впервые в Ижевск с гастролями приедет Севастопольский государственный театр оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Оперные гала-концерты состоятся 17 и 18 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Артисты из Севастополя выступят на сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского. Также впервые в рамках гастролей по России Севастопольский театр представит концертный цикл, объединяющий признанных мастеров оперной сцены и ярких молодых исполнителей.

Во время концерта «Опера-гала» (12+) и «Оперного концерта» (12+) на сцене выступят артисты и художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков, Государственный симфонический оркестр Челябинской области, заслуженный артист Республики Татарстан Алексей Тихомиров, артистка оперной академии «Teatro di San Carlo» («Театр Сан-Карло») Анастасия Сагайдак, солистка Большого театра России Юлия Шаварина и солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Сергей Абабкин. 

Также в концертах примут участие музыканты из Удмуртии — Симфонический оркестр театра оперы и балета Удмуртии и дирижер, заслуженный деятель искусств региона Николай Роготнев.

Во время концертов прозвучат знаменитые арии, дуэты и ансамбли из опер русских и зарубежных композиторов: Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Гаэтано Доницетти, Жоржа Бизе, Александра Бородина, Сергея Прокофьева, Модеста Мусоргского. 

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16:57, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
21
0
#Удмуртия\n#театр\n#опера\n#музыка