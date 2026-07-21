Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков провёл встречу с жителями и подрядчиками в парке «Патриот», чтобы ответить на вопросы о ходе реконструкции объекта. По словам градоначальника, первый этап завершится в октябре 2026 года. Сейчас идёт расчистка территории.

Итогом первого этапа станет подготовка фундаментов под строительство. Будут убраны аварийные деревья, изменится расположение мемориалов, памятники подвергнутся реконструкции.

Напомним, подрядчиком на данном объекте стало ООО «БС-Сервис».

«В первый этап входит проведение коммуникаций. Будем подводить эти все коммуникации к крытым павильонам на территории парка. Будет перемещение памятников, которые находятся на территории парка. В рамках первого этапа у нас запланировано также электроснабжение, то есть мы будем проводить электрические сети, будет подсветка центральной части. Также будет подготовка под видеонаблюдение и аудиооповещение. Соответственно, уже монтаж будет также на втором этапе. В рамках первого этапа будет произведён монтаж покрытия из брусчатки — это около 3,5 тысячи кв. метров, а также озеленение — около 4,5 кв. метров» — поделился директор ООО «БС-Сервис» Роман Вахитов.

Главными сложностями для подрядчика оказались демонтаж памятников (из-за большого риска повредить объекты) и погодные условия.

Второй этап начнётся в следующем году. По словам Чистякова, на него потратят 240 млн рублей. В парке появится стела «Памяти ветеранам СВО». Автором её концепции стал московский архитектор Денис Стритович, спроектировавший стелу «Ижевск – Город трудовой доблести» в сквере Победы. Также будут установлены крытые павильоны для проведения мероприятий, форумов.

Одной из главных задач при реконструкции парка станет увековечивание памяти участников СВО.

«Весь проект составлен из пожеланий как раз-таки ветеранов локальных войн, мы с ними обсуждаем практически все наши действия. И ветераны специальной военной операции, матери и жёны погибших ребят <...>. В итоге это будет не только место памяти, но и место отдыха горожан. Это место носит воспитательный характер, на мой взгляд. Мы и продумывали его как место отдыха, но в то же время место, наполненное таким глубоким эмоциональным смыслом. Здесь вся боевая история современной России», — рассказал Дмитрий Чистяков.