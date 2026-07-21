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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Привокзальную площадь начали обновлять в Воткинске

15:16, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Привокзальную площадь начали обновлять в Воткинске
15:16, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт
Источник фото: vk.ru (Алексей Заметаев)
52
0

Остановку общественного транспорта перенесут в другое место.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовал ремонт Привокзальной площади. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Подрядчик должен уложить на проезжей части новый асфальт, отремонтировать тротуары, обустроить систему водоотведения и демонтировать старый остановочный павильон вместе с торговыми ларьками. Новую остановку планируют оборудовать в другом месте.

Горожан предупреждают, что во время работ возможны временные ограничения проезда.

«Наша цель — сделать Привокзальную площадь современной, удобной и красивой, чтобы она достойно встречала гостей города и была комфортной для жителей», — заявил Алексей Заметаев. 

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15:16, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт