Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовал ремонт Привокзальной площади. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Алексей Заметаев.

Подрядчик должен уложить на проезжей части новый асфальт, отремонтировать тротуары, обустроить систему водоотведения и демонтировать старый остановочный павильон вместе с торговыми ларьками. Новую остановку планируют оборудовать в другом месте.

Горожан предупреждают, что во время работ возможны временные ограничения проезда.

«Наша цель — сделать Привокзальную площадь современной, удобной и красивой, чтобы она достойно встречала гостей города и была комфортной для жителей», — заявил Алексей Заметаев.