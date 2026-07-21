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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове начали принимать заявления жителей, чьё имущество пострадало от подтопления

13:30, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове начали принимать заявления жителей, чьё имущество пострадало от подтопления
13:30, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пострадавшие\n#имущество
Источник фото: администрация Глазова
127
0

Документы принимают с 21 июля в школе №9.

Глазов. Удмуртия. В Глазове начали принимать заявления от жителей, чьи дома пострадали при выходе реки Сыга из берегов. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что с 13 на 14 июля из-за сильных дождей и переполнения других водоёмов река Сыга аномально вышла из берегов в Глазове. Теперь горожане, чьи дома попали в зону подтопления, могут подать заявления на осмотр жилого или нежилого помещения, а также иного имущества.

Документы принимают с 21 июля на первом этаже школы №9 с 09:00 до 18:00 в будние дни. Форма заявления и перечень необходимых документов указаны на сайте администрации Глазова по ссылке.

Горожан просят обратить внимание, что для проведения осмотра нужно подтвердить факт проживания в помещении лиц, указанных в заявлении. 

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13:30, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
127
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пострадавшие\n#имущество