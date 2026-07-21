Глазов. Удмуртия. В Глазове начали принимать заявления от жителей, чьи дома пострадали при выходе реки Сыга из берегов. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что с 13 на 14 июля из-за сильных дождей и переполнения других водоёмов река Сыга аномально вышла из берегов в Глазове. Теперь горожане, чьи дома попали в зону подтопления, могут подать заявления на осмотр жилого или нежилого помещения, а также иного имущества.

Документы принимают с 21 июля на первом этаже школы №9 с 09:00 до 18:00 в будние дни. Форма заявления и перечень необходимых документов указаны на сайте администрации Глазова по ссылке.

Горожан просят обратить внимание, что для проведения осмотра нужно подтвердить факт проживания в помещении лиц, указанных в заявлении.