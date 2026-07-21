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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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У подъезда жилого дома в Сарапуле заметили гадюку

11:30, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
У подъезда жилого дома в Сарапуле заметили гадюку
11:30, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#змеи
Источник фото: Комитет по делам ГО и ЧС
13
0

Её отловили сотрудники Поисково-спасательной службы региона.

Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула заметили змею у подъезда жилого дома. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС.

Гадюку обнаружили вечером 20 июля. На место приехали сотрудники Поисково-спасательной службы. Они отловили змею и вывезли её за пределы жилой зоны в безопасное место. Никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас в Удмуртии температура воздуха находится в пределах +28 градусов по Цельсию и выше. В такую погоду змеи ищут прохладу и часто заползают в тень домов, подвалы, кусты у подъездов. А рано утром и вечером перед заходом солнца они вылезают, чтобы прогреться.

Жителям Удмуртии напоминают, что гадюки ядовиты, но первыми не нападают. Они могут укусить, только если человек наступит на них или попытается схватить. И в жару эти змеи более активные и быстрые.

При обнаружении змеи нужно замереть и медленно отойти без резких движений. Не стоит пытаться поймать её самостоятельно, необходимо позвонить в экстренные службы по номеру «112». 

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11:30, 21 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
13
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#змеи