Сарапул. Удмуртия. Жители Сарапула заметили змею у подъезда жилого дома. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС.

Гадюку обнаружили вечером 20 июля. На место приехали сотрудники Поисково-спасательной службы. Они отловили змею и вывезли её за пределы жилой зоны в безопасное место. Никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас в Удмуртии температура воздуха находится в пределах +28 градусов по Цельсию и выше. В такую погоду змеи ищут прохладу и часто заползают в тень домов, подвалы, кусты у подъездов. А рано утром и вечером перед заходом солнца они вылезают, чтобы прогреться.

Жителям Удмуртии напоминают, что гадюки ядовиты, но первыми не нападают. Они могут укусить, только если человек наступит на них или попытается схватить. И в жару эти змеи более активные и быстрые.

При обнаружении змеи нужно замереть и медленно отойти без резких движений. Не стоит пытаться поймать её самостоятельно, необходимо позвонить в экстренные службы по номеру «112».