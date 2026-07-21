Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска объявила закупку на обустройство площадки для изучения правил дорожного движения на территории Воткинского лицея. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок .

Проект «Школа дорожных наук» стал победителем конкурса инициативного бюджетирования «Наша инициатива — 2026» . Согласно документации, на площадке планируется установить игровое и обучающее оборудование для изучения детьми основ дорожной грамотности . В комплектацию входят дорожные знаки, элементы разметки и макеты транспортных средств.

Начальная цена контракта составляет 588 тысяч рублей.