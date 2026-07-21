На эти цели выделено более 916 тысяч рублей.
Воткинск. Удмуртия. Администрация Воткинска объявила закупку на обустройство площадки для изучения правил дорожного движения на территории Воткинского лицея. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок .
Проект «Школа дорожных наук» стал победителем конкурса инициативного бюджетирования «Наша инициатива — 2026» . Согласно документации, на площадке планируется установить игровое и обучающее оборудование для изучения детьми основ дорожной грамотности . В комплектацию входят дорожные знаки, элементы разметки и макеты транспортных средств.
Начальная цена контракта составляет 588 тысяч рублей.
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