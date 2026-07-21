Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на ликвидацию сухостойных и аварийных деревьев, а также вырубку поросли в парке «Берёзовая роща». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит вырубить зелёные насаждения в зависимости от диаметра ствола — от 5 до 12 см и более 65 см, а также расчистить участки от поросли и мелколесья с дроблением веток механизированным способом.

В состав работ входит распиловка стволов и веток, вырубка деревьев, утилизация и вывоз порубочных остатков с зачисткой территории, а также измельчение пней с использованием дробилки-измельчителя. После удаления пней ямы засыпят почвогрунтом и засеют газонной травой.

Максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей. Срок выполнения работ — до 10 августа 2026 года.



Конкурс завершился успешно. Подрядчик определён.

Напомним, восточную и центральную часть Берёзовой рощи в Ижевске обещают открыть к началу осени.