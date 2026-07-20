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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В конце июля в Глазове вновь проведут фестиваль уличной культуры «Мурмурация»

14:49, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В конце июля в Глазове вновь проведут фестиваль уличной культуры «Мурмурация»
14:49, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#спорт\n#культура
Источник фото: ИИ
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Организаторы устроят битву диджеев, скетч-батл, различные мастер-классы и соревнования.

Глазов. Удмуртия. Фестиваль уличной культуры «Мурмурация» (0+) пройдёт в конце июля в Глазове. Об этом сообщает администрация города.

Трёхдневный фестиваль проведут с 24 по 26 июля на улицах Глазова, на площади центра культурного развития «Крылья», на площади Свободы, в экстрим-парке «Сингурт», в городском саду и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Прогресс».

На все три дня запланирована насыщенная программа: граффити-конкурс, брейкинг-турнир, экстрим-соревнования, баскетбол, мастер-классы по катанию на скейтборде, роликам и BMX. Уже идёт регистрация на соревнования по фиджитал-стритболу, стритболу 5x5, на рэп-дуэль и битву диджеев.

Но фестиваль не ограничивается спортивными событиями, также пройдут мастер-классы по диджеингу, батл на холстах, скетч-батл, пешие экскурсии, ожидаются выступления музыкальных групп и многое другое. Во время фестиваля даже создадут арт-объекты.  

Больше о программе можно узнать в группе фестиваля «Мурмурация» в соцсети «ВКонтакте». 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:49, 20 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
3
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#спорт\n#культура