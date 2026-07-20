Ижевск. Удмуртия. Ижевчане в соцсетях задавались вопросом: почему в ходе обновления фасадов домов на улицах Удмуртской и Пушкинской ремонтируются только парадные части, а со стороны двора — оставляются как есть. На вопросы горожан ответили в администрации.

«Здесь нужно понимать, что мы внешний вид города создаём с точки зрения парадной части, поэтому у нас в работе только три стороны. Фасады — это собственность жильцов. Соответственно тыльную сторону дома они приводят в порядок самостоятельно. <…> Это нормальная практика во всех городах, где существуют подобные проекты», — рассказала заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Ижевска Анна Серёжникова.

Напомним, в Ижевске отремонтируют башенку на доме №200 по улице Пушкинской.