Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

В администрации Ижевска рассказали, почему фасады «сталинок» ремонтируются только с трёх сторон

14:00, 20 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В администрации Ижевска рассказали, почему фасады «сталинок» ремонтируются только с трёх сторон
14:00, 20 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#реконструкция Удмуртской
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
0

Ранее горожане задавались вопросом, почему не обновляются стены со стороны дворов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане в соцсетях задавались вопросом: почему в ходе обновления фасадов домов на улицах Удмуртской и Пушкинской ремонтируются только парадные части, а со стороны двора — оставляются как есть. На вопросы горожан ответили в администрации.

«Здесь нужно понимать, что мы внешний вид города создаём с точки зрения парадной части, поэтому у нас в работе только три стороны. Фасады — это собственность жильцов. Соответственно тыльную сторону дома они приводят в порядок самостоятельно. <…> Это нормальная практика во всех городах, где существуют подобные проекты», — рассказала заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Ижевска Анна Серёжникова.

Напомним, в Ижевске отремонтируют башенку на доме №200 по улице Пушкинской.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:00, 20 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#реконструкция Удмуртской