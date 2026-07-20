Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается проект по реконструкции фасадов исторических зданий. В 2026–2027 годах запланированы работы на семи объектах. Также идёт ремонт башенки на доме № 200 по улице Пушкинской. Об этом журналистам рассказала заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Ижевска Анна Серёжникова.

Проект по ремонту фасадов стартовал несколько лет назад. За это время за счёт Фонда развития города Ижевска и спонсорской помощи застройщиков были отремонтированы девять фасадов. Сейчас работы продолжаются на средства, выделенные из бюджета Удмуртской Республики.

«Мы находимся около дома Пушкинская, 204. Это объект культурного наследия. Он будет закончен осенью текущего года. Проект сложен тем, что требовался дополнительный раздел, связанный с этим статусом. Для дома это и удорожание проекта, и определённые требования к подрядчику — он должен иметь соответствующую лицензию», — пояснила Анна Серёжникова.

Она также сообщила, что в ближайшее время леса появятся на доме № 182 по улице Пушкинской (не является объектом культурного наследия). Работы на нём также планируется завершить до ноября 2026 года.

Отдельно замглавы остановилась на башенке (бельдевер) на доме Пушкинская, 200. Этот архитектурный элемент, который также относится к объектам культурного наследия, будет доделан в текущем году. Ранее горожане неоднократно интересовались его судьбой.

Кроме того, в планах на этот год отремонтировать фасад школы № 30. Контракт уже заключён, работы завершатся в течение двух-трёх месяцев.

Большой интерес горожан вызывает и дом на улице Ленина, 17, внешний вид которого сейчас оставляет желать лучшего. По словам Анны Серёжниковой, контракт на первую очередь ремонта фасада уже заключён. В этом году выполнят часть работ, а завершат их в 2027 году.





Также в работе находятся дома на Советской, 19 и Пушкинской, 196. Это объекты культурного наследия. Проектно-сметная документация на них была разработана несколько лет назад и требует актуализации. Сейчас заключены контракты на её обновление. Решение о начале работ на этих объектах в 2026 году или переносе их на следующий год будет принято в течение полутора-двух месяцев.

Анна Серёжникова подчеркнула, что проект рассчитан ещё на два-три года и будет зависеть от объёмов финансирования. В перспективе — фасады на улице Горького (в том числе у ТЦ «Старик Хоттабыч») и на улице Гагарина, напротив железнодорожного вокзала. Их ремонт запланирован на ближайшие один-два года.