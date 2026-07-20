Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

День ВМФ отпразднуют на набережной Ижевского пруда

13:40, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
День ВМФ отпразднуют на набережной Ижевского пруда
13:40, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
53
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#флот\n#праздник
Источник фото: ИА «Сусанин»
53
0

Жителей Ижевска ждут концерт, морская кухня и тематические активности. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 июля состоится празднование Дня Военно-Морского Флота (0+). Мероприятия начнутся в 10:00 на набережной Ижевского пруда, сообщает пресс-служба администрации города.

В программе запланированы концерт с любимыми песнями моряков, спортивные соревнования, интерактивные мероприятия в морской тематике и гастрономическая зона с блюдами морской кухни.

Вход свободный.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:40, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
53
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#флот\n#праздник