Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 июля состоится празднование Дня Военно-Морского Флота (0+). Мероприятия начнутся в 10:00 на набережной Ижевского пруда, сообщает пресс-служба администрации города.

В программе запланированы концерт с любимыми песнями моряков, спортивные соревнования, интерактивные мероприятия в морской тематике и гастрономическая зона с блюдами морской кухни.

Вход свободный.