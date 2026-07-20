Жителей Ижевска ждут концерт, морская кухня и тематические активности.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 июля состоится празднование Дня Военно-Морского Флота (0+). Мероприятия начнутся в 10:00 на набережной Ижевского пруда, сообщает пресс-служба администрации города.
В программе запланированы концерт с любимыми песнями моряков, спортивные соревнования, интерактивные мероприятия в морской тематике и гастрономическая зона с блюдами морской кухни.
Вход свободный.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX