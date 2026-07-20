Глазов. Удмуртия. В Глазове объявили конкурс на благоустройство сквера «Поляна сказок», расположенного в районе улиц Ленина и Короленко. Соответствующий лот опубликован на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 79,5 млн рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 августа, а итоги конкурса планируют подвести 6 августа. Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.

Напомним, в 2024 году «Поляна Сказок» участвовала в голосовании на благоустройство объектов в Глазове, но победу одержала площадь театра «Парафраз».