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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове ищут подрядчика на благоустройство «Поляны сказок» 

11:52, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Глазове ищут подрядчика на благоустройство «Поляны сказок» 
11:52, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#благоустройство
Источник фото: "Жизнь Глазова"
45
0

Начальная цена контракта — 79,5 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове объявили конкурс на благоустройство сквера «Поляна сказок», расположенного в районе улиц Ленина и Короленко. Соответствующий лот опубликован на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 79,5 млн рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 августа, а итоги конкурса планируют подвести 6 августа. Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.

Напомним, в 2024 году «Поляна Сказок» участвовала в голосовании на благоустройство объектов в Глазове, но победу одержала площадь театра «Парафраз».

 

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11:52, 20 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#благоустройство