Глазов. Удмуртия. В новом микрорайоне Глазова «Левобережье-2» заселили секцию первого дома. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

Подрядчик сдал одну из секций дома в ЖК «Орловский» на 7 этажей. В ней 69 квартир, и ключи от всех уже передали собственникам. В настоящий момент идёт строительство второй секции на 9 этажей. Её планируется сдать в первом квартале 2027 года.

Ещё два дома на 9 и 14 этажей строят в ЖК «Новые истории». По данным на 1 июня, в них уже продано 60 квартир и коммерческих помещений. Готовность на начало июля составляла практически 22%. В первой очереди строительства 296 квартир должны сдать в 2028 году.

Напомним, что о создании нового микрорайона стало известно в 2023 году. В октябре того же года на левобережье реки Чепца начались строительные работы. Микрорайон застраивается комплексно, в нём предусмотрены парковки, закрытые дворы со спортплощадками и игровыми комплексами.

К 2030 году Глазову необходимо увеличить рост ввода жилья в 4 раза. В результате в городе должно появиться 165 тыс. кв. м нового жилья, и создание микрорайона «Левобережье-2» решит эту задачу.