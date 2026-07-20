Ижевск. Удмуртия. «Управтодор» Удмуртии объявил закупку на установку стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Ижевске и Воткинске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит поставить, смонтировать и настроить шесть камер. Пять из них разместят в Ижевске, одну — в Воткинске. Оборудование будет контролировать соблюдение автомобилистами правил на пешеходных переходах, в том числе фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал и случаи, когда водители не уступают дорогу пешеходам.

Как следует из технического задания, камеры установят в Ижевске на улицах Майская (напротив дома № 23), Советская (напротив дома № 36), 30 лет Победы (напротив дома № 43), Дзержинского (напротив дома № 60) и 10 лет Октября (напротив дома № 20). В Воткинске комплекс появится на улице Азина (напротив дома № 124). Каждое устройство будет контролировать по две полосы движения в обоих направлениях.

На установку камер выделено 28,9 млн рублей.