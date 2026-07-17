Ижевск. Удмуртия. В новых корпусах Республиканской клинической туберкулёзной больницы продолжаются строительные работы. Сейчас в детском и взрослом корпусах завершается монтаж инженерных систем, а строители приступили к чистовой отделке помещений и установке навигации для пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своём канале в MAX.

Параллельно идёт благоустройство территории больницы. Рабочие укладывают асфальт, обустраивают пешеходные дорожки, монтируют ливневую канализацию и устанавливают бордюры, готовят почву под посадку растений.

По словам Багина, все работы выполняются в соответствии с графиком, а сдать объект планируется до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что, согласно контракту, работы хотят завершить до 1 декабря 2026 года.

Напомним, в 2019 году начали строить новый корпус Республиканской клинической туберкулёзной больницы. После контракт с подрядчиком был расторгнут. Стройку возобновили в 2025 году.