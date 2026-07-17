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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске продолжается строительство Республиканской туберкулёзной больницы 

17:15, 17 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В Ижевске продолжается строительство Республиканской туберкулёзной больницы 
17:15, 17 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
25
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#здравоохранение\n#туберкулёзная больница
Источник фото: Канал в MAX Сергея Багина
25
0

Сдать детский и взрослый корпуса планируют в этом году.

Ижевск. Удмуртия. В новых корпусах Республиканской клинической туберкулёзной больницы продолжаются строительные работы. Сейчас в детском и взрослом корпусах завершается монтаж инженерных систем, а строители приступили к чистовой отделке помещений и установке навигации для пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в своём канале в MAX.

Параллельно идёт благоустройство территории больницы. Рабочие укладывают асфальт, обустраивают пешеходные дорожки, монтируют ливневую канализацию и устанавливают бордюры, готовят почву под посадку растений.

По словам Багина, все работы выполняются в соответствии с графиком, а сдать объект планируется до конца 2026 года. Ранее сообщалось, что, согласно контракту, работы хотят завершить до 1 декабря 2026 года.

Напомним, в 2019 году начали строить новый корпус Республиканской клинической туберкулёзной больницы. После контракт с подрядчиком был расторгнут. Стройку возобновили в 2025 году.

 

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17:15, 17 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
25
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#здравоохранение\n#туберкулёзная больница