Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18 июля ограничат движение транспорта в центре города из-за проведения музыкального фестиваля «Хлынов Фест» (6+), сообщает администрация Ижевска.

С 15:00 до 23:00 для автомобилей закроют движение в районе Центральной площади. С 18:00 до 23:00 ограничения будут действовать на улице Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройской.

Из-за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта:

Троллейбус №4 будет работать по обычной схеме только до 18:00.

Автобус №1Т направят по маршруту: Центр — Советская — Удмуртская — Воткинское шоссе — Дом печати.

Автобус №7Т будет следовать через улицы Советскую, Удмуртскую, Дзержинского, Ворошилова, Петрова и Труда.

Автобус №19 в обоих направлениях пустят по улицам Кирова, Карла Маркса и Советской, а автобус №28 — по улицам Майской, Удмуртской и Советской.