С 15:00 до 23:00 на ряде участков закроют автомобильное движение.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 18 июля ограничат движение транспорта в центре города из-за проведения музыкального фестиваля «Хлынов Фест» (6+), сообщает администрация Ижевска.
С 15:00 до 23:00 для автомобилей закроют движение в районе Центральной площади. С 18:00 до 23:00 ограничения будут действовать на улице Пушкинской на участке от переулка Широкий до улицы Красногеройской.
Из-за перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта:
Троллейбус №4 будет работать по обычной схеме только до 18:00.
Автобус №1Т направят по маршруту: Центр — Советская — Удмуртская — Воткинское шоссе — Дом печати.
Автобус №7Т будет следовать через улицы Советскую, Удмуртскую, Дзержинского, Ворошилова, Петрова и Труда.
Автобус №19 в обоих направлениях пустят по улицам Кирова, Карла Маркса и Советской, а автобус №28 — по улицам Майской, Удмуртской и Советской.
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